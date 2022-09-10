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10 сентября в Калугу приехал новый священник

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 10.09.2022 07:50 1 415
10 сентября в Калугу приехал новый священник

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 10 сентября.

1797 – «10 ч(исла) приехал новопоставленной ерей Ияков Михайлов сын». (Женившись на дочери священника церкви св. пр. Иоанна Предтечи иерей Яков Михайлов получил его приход).

«К церкви свят(ого) слав(ного) пророка и предтечи Иоанна Крестителя и чудотворца Сергия к 11 ч(асам) в сей церкви в первый раз литургию и произведен на место священника Никиты Георгиевича который по сей». (Из записок купца Губкина)

1906 – 10 сего сентября в 5 часов дня в помещении городской думы состоялось открытие калужского отдела Союза русского народа. После речи председателя главного совета СРН А.И.Дубровина прошли выборы 30 членов калужского отдела. Более 400 человек, преданных великой объединяющей идее спасения гибнущей родины, возгласами "ура" и "умрем за Царя-батюшку" приветствовали избрание г. начальника губернии почетным попечителем местного отдела Союза. Его председателем избран И.В.Станкевич, казначеем А.П.Костромин. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1924 – нарком Луначарский прислал в Калугу телеграмму по поводу слома иконостаса Троицкого собора: «Калуга. Губисполком… сломка иконостаса недопустима необходимо согласовать переустройство».

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 10.09.2022 07:50 1 415
Тэги: история калуги
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