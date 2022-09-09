В Калуге свидания заключенных с родственниками запретили из-за коронавируса
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в женской исправительной колонии №7 в Калуге заключенным запретили свидания с родственниками. В пятницу, 9 сентября, об этом сообщили в управлении ФСИН по Калужской области.
Соответствующее постановление подписано санитарным врачом еще 29 августа.
Запрет касается как краткосрочных, так и длительных свиданий.
Сколько будет действовать подобная норма, пока не уточняется.
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