В Калуге свидания заключенных с родственниками запретили из-за коронавируса

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в женской исправительной колонии №7 в Калуге заключенным запретили свидания с родственниками. В пятницу, 9 сентября, об этом сообщили в управлении ФСИН по Калужской области.

Соответствующее постановление подписано санитарным врачом еще 29 августа.

Запрет касается как краткосрочных, так и длительных свиданий.

Сколько будет действовать подобная норма, пока не уточняется.

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