Первая медицинская помощь: санавиация и техническая оснащенность помогают медикам спасать жизни

Ежегодно во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

В экстренных ситуациях дорога каждая секунда, вот почему так важно уметь быстро и качественно проводить мероприятия по спасению жизней.

В канун праздника об оказании первой медицинской помощи мы поговорили со старшим фельдшером Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Николаем ЗАРВА.

— Николай Борисович, как вы определились с профессией?

— Как? Да просто всегда знал: вижу себя только здесь. Я работаю в скорой помощи с 2007 года. Шел, чтобы оказывать помощь тем, кому это необходимо. Не знаю, призвание, видимо, такое. Много случаев за эти годы врезалось в память, но о них не буду говорить, они, как правило, связаны с тяжелыми пациентами.

— Какие изменения в работе произошли за 15 лет?

— В связи с тем, что у нас повышается техническая оснащенность, качество оказания помощи, естественно, возрастает. Ведь наша работа во многим зависит от уровня оборудования. Оно должно быть современным. Чем быстрее обновляется техническая база, тем быстрее и качественнее будет оказываться первая помощь.

Прекрасно, что работает программа развития санитарной авиации в области. Она предоставляет скорость, влияет на то, насколько быстро бригада после оказания первой медицинской помощи может доставить пациента в больницу.

Изменились автомобили: если раньше мы ездили на «буханках», то теперь на автомобилях «Форд». Они, естественно, позволяют более качественно и в комфортных условиях доставить человека в медучреждение.

Но, конечно, главными для оказания первой помощи были и остаются навыки, которыми обладают сами медики.

— Расскажите, что входит в ваши обязанности?

— Я организую и контролирую работу среднего медицинского персонала. Помимо этого, обучаю всех желающих навыкам первой медицинской помощи. Занимаюсь санитарно-­авиационной эвакуацией пациентов: организовываю полеты и принимаю непосредственное участие в медицинской эвакуации.

— Бывали ли случаи, когда студенты благодарили вас за обучение, говорили, что полученные навыки пригодились?

— По этому случаю могу сказать, что сейчас одни из самых благодарных учеников — ​это сотрудники ДПС. Они обучались у меня весной этого года, более 300 человек. И периодически, когда мы на ДТП прилетали и разговаривали с сотрудниками полиции, они говорили, что то, чему я их учил, все пригодилось.

Но приходят и много рядовых калужан. Чаще это сложившиеся группы, идейные товарищи или просто инициативные жители. Организации приходят, хотят обучить сотрудников, чтобы они могли правильно оказать помощь. Это в первую очередь заинтересованные предприятия, сотрудники заводов.

— Что хотели бы сказать коллегам в канун Всемирного дня оказания первой медицинской помощи?

— На работе — ​держаться в любой ситуации. Быть уверенными в себе, полагаться на свои знания, умения и навыки.

А всех заинтересованных калужан приглашаю на курсы оказания первой помощи.

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