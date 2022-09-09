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Владислав Шапша поздравил финансистов с профессиональным праздником

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 09.09.2022 14:17 0 88
Владислав Шапша поздравил финансистов с профессиональным праздником

В пятницу, 9 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 220-летия со дня основания министерства финансов России и профессиональному празднику Дня финансиста. Оно прошло в филармонии.

Глава региона поздравил работников и ветеранов финансовой системы Калужской области.

- Вы себя до последней капли отдаете очень важной, серьезной и ответственной работе, - заявил Владислав Шапша. - Без вашего труда невозможно функционировать ни одной отрасли экономики, прежде всего коммунального хозяйства, здравоохранения, образования. Мы строим детские сады, больницы, школы, новые дома, делаем лучше нашу жизнь благодаря вам. Устойчивость нашей финансовой системы на ваших плечах.

Губернатор поблагодарил высокопрофессиональную команду финансистов, которая работает в Калужской области, команду министерства финансов под руководством Валентины Авдеевой за работу: 

- Это не очень просто – добиться в таких условиях, условиях внешнего вызова, внутренних проблем, роста доходов в бюджете. Добиться того, что наш регион стал регионом-донором. Мы вошли в группу субъектов с высоким качеством управления региональными финансами. Надо на таких позициях стоять и впредь. Вы очень быстро, умело реагируете на все вопросы, которые возникают в нашей непростой жизни.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 09.09.2022 14:17 0 88
Тэги: область
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