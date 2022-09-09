В Калужской области 257 человек заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 257 новых случаев коронавируса, сообщили в пятницу, 9 сентября, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали еще 34 человека. Выздоровели 286 пациентов.
Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!