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Владислав Шапша принял участие в открытии фестиваля

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 09.09.2022 11:08 3 681
Владислав Шапша принял участие в открытии фестиваля

Утром в пятницу, 9 сентября, стартовал фестиваль «Калуга. Улица. Еда». В его открытии принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона лично поучаствовал в приготовлении ухи.

- Отправляем щуку в казан. И космическая уха дает старт фестивалю «Калуга. Улица. Еда», - рассказал глава региона. - Кстати, про уху. Ее рецепт - из Смоленской области, такой любил встречать гостей Юрий Гагарин. А щука в ней - калужская. Так что уха действительно космическая. Ее вкус может оценить каждый.

По словам Шапши, с сегодняшнего дня и все эти выходные в историческом центре Калуги, на Кропоткина, пройдет самый вкусный фестиваль года. 

- Он проходит уже второй раз.  Калужанам фестиваль пришелся по вкусу, - отметил губернатор. - В прошлом году его посетили более 20 тысяч человек. Участники фестиваля в этом году - это 28 калужских рестораторов и 6 - из других регионов. Традиционные блюда, сюрпризы и новинки от лучших российских шеф-поваров. Большая развлекательная программа. Мастер-классы. Площадки и аниматоры для детворы. Живая музыка. Фотозоны. Так что друзья, приходите. Будет весело и вкусно.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 09.09.2022 11:08 3 681
Тэги: область
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