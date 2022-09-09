На набережной Оки появились ортопедические скамейки

Калужские единороссы приняли активное участие в конкурсе общественно значимых проектов. На реализацию лучших идей партия выделила денежные гранты.

Проекты затрагивают такие сферы как благоустройство, сохранение исторической памяти, качество образования, семейные ценности, здоровый образ жизни, информатизация, экология и забота о старшем поколении.

- Проект должен быть направлен на конкретный результат, это главный критерий конкурса. Мы решили выбрать благоустройство общественных пространств. Из представленных 18-ти проектов конкурсная комиссия выбрала изготовление и установку ортопедических лавочек на пешеходной зоне новой набережной Оки, – рассказал Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев. – В результате у жителей и гостей нашего города появилось новое место отдыха. Они смогут прийти на набережную, отдохнуть и полюбоваться красотой Калужского края.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.