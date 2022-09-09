Главная Новости Общество
Бренд года-2022. Голосование Афиша История Калуги Статьи

На набережной Оки появились ортопедические скамейки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.09.2022 08:52 0 694
На набережной Оки появились ортопедические скамейки

Калужские единороссы приняли активное участие в конкурсе общественно значимых проектов. На реализацию лучших идей партия выделила денежные гранты. 

Проекты затрагивают такие сферы как благоустройство, сохранение исторической памяти, качество образования, семейные ценности, здоровый образ жизни, информатизация, экология и забота о старшем поколении. 

- Проект должен быть направлен на конкретный результат, это главный критерий конкурса. Мы решили выбрать благоустройство общественных пространств. Из представленных 18-ти проектов конкурсная комиссия выбрала изготовление и установку ортопедических лавочек на пешеходной зоне новой набережной Оки, – рассказал Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев. – В результате у жителей и гостей нашего города появилось новое место отдыха. Они смогут прийти на набережную, отдохнуть и полюбоваться красотой Калужского края.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.09.2022 08:52 0 694
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Все опросы
Новости партнеров
Промокоды для покупок в М.Видео
Радиоуправляемые игрушки для детей
Каким будет авторынок в России в 2023 году?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru