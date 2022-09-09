Главная Новости Общество
Бренд года-2022. Голосование Афиша История Калуги Статьи

9 сентября родился известный краевед Александр Кандидов

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 09.09.2022 07:45 3 370
9 сентября родился известный краевед Александр Кандидов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 9 сентября.

1736 – трагически погиб уроженец села Богимово (ныне Ферзиковского района Калужской области) Василий Васильевич Прончищев (1702 – 9.09(29.08).1736), герой Второй Камчатской экспедиции, первооткрыватель полуострова Таймыр. Его жена Татьяна Федоровна Прончищева (1710 – 1736), первая в истории полярная путешественница, умерла две недели спустя. Супруги-исследователи похоронены на месте зимовки в низовьях реки Оленек на Таймыре.

1805 – был сформирован Калужский пехотный полк.

1930 – родился Александр Викторович Кандидов (9.09.1930-3.01.2011). Известный писатель-краевед, член Географического общества РАН, член Союза журналистов РФ, заслуженный работник культуры РФ, автор книг о жизни  замечательных людей, чьи имена связаны с Калужским краем: «А. П. Чехов в Богимове» (1991); «Дважды Герой» (о летчике, дважды Герое Советского Союза, уроженце Ферзиковского района А. Т. Карпове) (1997); «Река времен или Слово о достославных россиянах» (2004); «Исследователь Крайнего Севера, мореплаватель Василий Прончищев» (2008) и многих других. 7 октября 2011 года в Ферзиково была открыта мемориальная доска памяти А. В. Кандидова. Здесь он жил и плодотворно работал около 40 лет.

1967 - в деревне Черный Поток Людиновского района открыт обелиск в честь воинов, погибших при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков.

2014 – в городском парке рядом с Троицким собором был открыт памятник преподобному Кукше – крестителю вятичей, племена которых населяли Калужскую землю еще в IХ в. Автор композиции – скульптор Алексей Леонов

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 09.09.2022 07:45 3 370
Тэги: история калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Все опросы
Новости партнеров
Промокоды для покупок в М.Видео
Радиоуправляемые игрушки для детей
Каким будет авторынок в России в 2023 году?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru