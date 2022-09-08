В Калужской области два брака с мигрантами признали недействительными
В Козельском районе суд аннулировал два брака местных жительниц с иностранцами. В четверг, 8 сентября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Женщины оформили отношения с мигрантами, чтобы те получили право жить в России.
Документы на временное проживание у иностранцев забрали.
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