В Калужской области два брака с мигрантами признали недействительными

В Козельском районе суд аннулировал два брака местных жительниц с иностранцами. В четверг, 8 сентября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Женщины оформили отношения с мигрантами, чтобы те получили право жить в России.

Документы на временное проживание у иностранцев забрали.

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