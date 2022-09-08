В Калуге награждены победители конкурса «Лучший дом, лучший двор»

Всероссийской конкурс «Лучший дом, лучший двор» организован партией «Единая Россия». Его цель – выявить лучшие практики управления многоквартирными домами.

Конкурс проходил в шести номинациях:

Лучшая практика работы совета дома;

Лучшая практика ТСЖ;

Лучшая практика капремонта;

Лучший двор;

Лучший подъезд;

Самый дружный дом.

- Жители девяти муниципалитетов Калужской области подали заявки на участие в конкурсе. На региональном этапе лучших отбирала конкурсная комиссия, на федеральном этапе победителей определяли голосованием в интернете. Сегодня мы с огромным удовольствием поздравили и вручили призы победителям регионального этапа конкурса, – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев.

- Я горжусь тем, что от Калужской области на конкурс было подано так много заявок. Все вы провели огромную работу, не только своими руками благоустраивали подъезды, дома и дворы, но и вдохновили своих соседей принять участие в этой работе. Благодарю всех участников конкурса, уверена, у вас будет ещё много возможностей, чтобы проявить себя, – обратилась к победителям депутат Городской Думы, руководитель Ассоциации ТОС Калужской области Эльвира Капитонова.

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