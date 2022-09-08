В Калужской области масло за неделю подорожало на 8,1%

В Калужской области за неделю, с 29 августа по 5 сентября, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Статистику в четверг, 8 сентября, опубликовал Калугастат.

Больше всего подорожало сливочное масло – на 8,1% за семь дней.

Цены на фруктово-ягодное пюре для детей увеличились на 4,2%, печенье – на 2,2%, черный чай – на 2%, водку – на 1,7%.

При этом дешевеют сезонные овощи. Лук – на 17%, морковь – на 11,9%, помидоры – на 9,7%, картофель – на 9,2%, свекла – на 8,5%.

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