В Калужской области 268 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 268 новых случаев коронавируса, сообщили в четверг, 8 сентября, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали еще 26 человек. Выздоровели 302 пациента.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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