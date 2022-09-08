ВТБ: в августе продажи автокредитов в Калужской области выросли на 77%

Объем выдач по кредитам на приобретение транспортных средств в регионе в последний летний месяц достиг 60 млн рублей, на 77% улучшив результат июля. Размер среднего чека составил 1,2 млн рублей. За восемь месяцев текущего года автолюбители в калужском ВТБ заключили 308 сделок на 331,6 млн рублей.

На фоне реализации госпрограммы в августе резко выросла доля новых машин в продажах. В целом по банку ВТБ она увеличилась сразу на 13 пп к предыдущему месяцу. В результате более половины выдач (54%) автокредитов в последний летний месяц пришлось на новые транспортные средства. Всего на покупку таких машин в августе ВТБ по России выдал 4,1 млрд рублей, из них более 1 млрд рублей клиенты получили на льготных условиях. Всего с момента запуска госпрограммы более 2 тысяч клиентов приобрели автомобиль со скидкой, общий объем сделок в банке превысил 1,3 млрд рублей. Наибольшей популярностью у клиентов пользуется Lada. Ее доля в выдачах по итогам августа превысила 40%, увеличившись к июлю в два раза.

Выдачи автокредитов в России по итогам восьми месяцев года, по оценке ВТБ, составили почти 437 млрд рублей.

«Российский рынок автокредитования растет уже пять месяцев подряд, несмотря на сохраняющийся дефицит автомобилей и сезонный фактор, связанный с периодом летних отпусков. Помимо отложенного с весны спроса, драйверами выдач сейчас выступают существенное снижение ставок по банковским кредитам и льготная программа. Благодаря поддержке государства мы фиксируем восстановление сегмента новых машин. По итогам августа доля таких транспортных средств в продажах автокредитов ВТБ резко выросла и достигла 54%. Мы ожидаем, что на фоне дальнейшего налаживания поставок комплектующих и возобновления выпуска машин новые авто продолжат отвоевать свои позиции» - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

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