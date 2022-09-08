В Калуге преобразился двор на улице Звёздной

7 сентября депутат Виктор Борсук и жители дома № 2 по улице Звёздной приняли работы по ремонту дворовой территории.

Во дворе уложен новый асфальт, заменены бордюрные камни, обустроена парковка, продлён тротуар вдоль проезда. В дело пошёл даже старый асфальт, снятый при фрезеровании – его использовали для ямочного ремонта.

- Территориальная община «Байконур» заняла призовое место на областном конкурсе «Лучшая муниципальная практика», мы выиграли грант в размере 814 тысяч рублей, – рассказал Виктор Борсук. – Совет ТОС принял решение использовать эти средства для ремонта двора. Община зарегистрировалась как юридическое лицо и заключила договор с подрядчиком. Работы были выполнены качественно и в срок.

Жители ремонтом остались довольны и поблагодарили депутата и руководителей подрядной организации.

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