Количество пользователей VoWiFi билайн в Калуге и области выросло почти в 1.6 раза

Технологией Voice over Wi-Fi* (VoWiFi), позволяющей клиентам звонить, принимать звонки и смс через сети Wi-Fi в местах со слабым сигналом мобильной сети, могут воспользоваться уже в 30 субъектах России, где проживает более 65% абонентов билайна.

Количество клиентов, использующих этот сервис, с 2021 года выросло почти в 4 раза, а у трети из них больше половины голосового трафика идет через звонки по Wi-Fi. В Калуге и Калужской области количество пользователей VoWifi за полгода выросло в 1.6 раза.

Одно из преимуществ данной технологии — доступность голосовых вызовов в хорошем качестве там, где Wi-Fi есть, а сотовой сети почти нет. Например, в недавно застроенных районах, где еще недостаточно базовых станций. Кроме того, технология построена так, что телефонный аппарат сам выбирает оптимальную беспроводную технологию — Wi-Fi или сотовую сеть — через которую будет выполнять голосовой вызов.

Сервис VoWiFi доступен для абонентов 30 субъектов, включая Тулу, Смоленск, Краснодар, Москву и так далее. В ближайших планах запустить работу сервиса еще в 10 регионах.

Со списком моделей смартфонов с поддержкой VoWiFi можно ознакомиться по ссылке. Включить эту опцию необходимо один раз, далее — аппарат будет самостоятельно будет переходить на VoWiFi, когда такая возможность появится. Важно отметить, что опцию поддерживают только устройства и сим-карты, поддерживающие LTE. Также для корректной работы прошивка смартфона должна поддерживать VoWiFi.

Большинство телефонов будут отображать на экране, что аппарат зарегистрирован в VoWiFi или WiFiCall до вызова, так и во время звонка. Так абонент сможет убедиться, что уже пользуется данной технологией. Если все компоненты работают правильно, абонент может не замечать в повседневной жизни, через какую технологию идет вызов. Тарифицируются такие вызовы как в домашнем регионе, не зависимо от локации абонента.

Валерий Шоржин, Исполнительный вице-президент билайна по технике:

«Мы реализуем комплекс мер, направленных на поддержание качественных характеристик услуг, предоставляемых нашим абонентам. Рассматривая технологию 4G/LTE в качестве основы мобильной связи в перспективе ближайших 2-3 лет, билайн продолжает строительство таких базовых станций, запускает в регионах технологии VoLTE и VoWiFi, а также проводит рефарминг, в рамках которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G/LTE».

*голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Подробнее на beeline.ru/vowifi

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