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8 сентября в Калуге установилась необычная погода

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 08.09.2022 07:50 0 140
8 сентября в Калуге установилась необычная погода

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 8 сентября.

1812 - жители города Юхнова торжественно встречали Дениса Васильевича Давыдова (1784-1839), героя Отечественной войны 1812 года, командира подразделения Ахтырского гусарского полка, организовавшего партизанские действия в тылу армии Наполеона.

1812 - в селе Карианы Тамбовской губернии родилась Наталья Николаевна Гончарова (27.08.(8.09).1812-26.09.1863). Она венчалась с великим русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным. В Полотняном Заводе Калужской губернии находилась усадьба Гончаровых, где Пушкин просил руки Натальи Николаевны.

1951 – «Теплая погода

Необычно теплая погода держалась почти весь август. Даже в конце месяца среднесуточные температуры были 17-19 градусов, а ночные не опускались ниже 11-13 градусов. Такие температуры обычно бывают в конце июля…

Теплая погода исключительно благоприятна для роста всех сельскохозяйственных культур… Обилие тепла и влаги вызвало в лесах массовое появление грибов». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1997 - в день праздника Владимирской иконы Божией Матери была открыта Козельская Православная гимназия.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 08.09.2022 07:50 0 140
Тэги: общество
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