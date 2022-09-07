В Калужской области закрыли доступ в опасное здание

В Мещовском районе Калужской области после обращения прокуратуры ограничили доступ в аварийное здание. В среду, 7 сентября, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дом находится в муниципальной собственности и давно не используется. Там отсутствовали окна и двери.

Свободный доступ создавал угрозу для жизни и здоровья, в том числе детей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.