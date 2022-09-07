В Калужской области закрыли доступ в опасное здание
В Мещовском районе Калужской области после обращения прокуратуры ограничили доступ в аварийное здание. В среду, 7 сентября, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дом находится в муниципальной собственности и давно не используется. Там отсутствовали окна и двери.
Свободный доступ создавал угрозу для жизни и здоровья, в том числе детей.
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