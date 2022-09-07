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ВТБ: продление Дальневосточной ипотеки - новый импульс развития региона

Опубликовано: 07.09.2022 12:53 0 167
ВТБ: продление Дальневосточной ипотеки - новый импульс развития региона

ВТБ поддерживает продление программы Дальневосточной ипотеки до 2030 года. По оценке банка, возможность взять ипотечный кредит на льготных условиях будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию региона.

«Дальний Восток – стратегический регион для России, где особенно важно создавать комфортные условия для жизни населения, в первую очередь – семей с детьми. Этому способствует программа Дальневосточной ипотеки, благодаря которой свои жилищные условия уже улучшили порядка 50 тысяч семей. С 2019 года мы провели по ней сделки на 35 млрд рублей, сегодня каждую третью ипотеку в регионе выдаем именно в рамках Дальневосточной программы. В этой связи продление ее условий до 2030 года - это новый импульс социально-экономическому развитию всего макрорегиона», - прокомментировал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Он добавил, что реализация дальневосточной ипотеки способствует притоку населения в округ: за период 2020-2021 года в ДФО переехали 26,8 тысяч человек. В свою очередь, продление программы до 2030 года будет способствовать дальнейшему улучшению демографической ситуации в регионе. По оценке ВТБ, решение позволит значительно увеличить спрос на программу.

В рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» для дополнительной поддержки населения на Дальнем Востоке ВТБ запускает специальные условия для многодетных семей по Дальневосточной ипотеке. Ставка по кредиту для клиентов с тремя и более детьми от 0,1%. При этом заемщик должен подходить под условия льготного кредитования в рамках Дальневосточной ипотеки, а хотя бы один из родителей – получать зарплату на карту ВТБ.

Дополнительно многодетным семьям, которые совершат сделку до конца этого года, банк оформит годовое страхование жизни и здоровья за счет банка.  Новые условия будут действовать для клиентов ВТБ до конца 2022 года. Потенциально новое предложение охватывает десятки тысяч многодетных семей региона.

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Опубликовано: 07.09.2022 12:53 0 167
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