Калужская область получит гранты на 16 миллионов рублей на развитие агротуризма

На развитие двух проектов агротуризма в Калужской области выделят гранты общей суммой около 16 миллионов рублей. В среду, 7 сентября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Минсельхоз России подвел итоги конкурсного отбора получателей грантов «Агротуризм» на 2023 год, - рассказал глава региона. - Победителями стали 73 проекта. В том числе два – из Калужской области. Это фермерские хозяйства «Экоферма Джерси» с проектом «История в Богимово» и КФХ «Закирьянов» с проектом «Экопарк Милятино».

Средства гранта фермеры смогут направить на развитие бизнеса, строительство домиков для гостей, благоустройство территории, закупку оборудования.

Ранее сообщалось, что область вошла в число регионов, которые прошли отбор на предоставление грантов Ростуризма.

По результатам конкурса из федерального бюджета нам будет выделена субсидия в размере 60,4 миллиона рублей. Они пойдут на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры. В том числе пляжных зон, национальных туристических маршрутов. Сейчас разрабатывается порядок конкурсного отбора проектов и предоставления субсидий.

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