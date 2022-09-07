Сделали из Товарково помойку, или Как «Первый завод» обратился за защитой к прокурору Калужской области

Пока Президент Владимир Путин подписывал закон, предусматривающий меры поддержки с целью стабилизации экономической ситуации, помощи россиянам и бизнесу в условиях иностранных санкций, история о судьбе предприятия ООО «Первый завод», расположенного в Калужской области, вышла на новый уровень.

Напомним, что одному из крупнейших налогоплательщиков в Дзержинском районе не дают развиваться и модернизировать свое производство.

Планы на модернизацию

Еще в апреле 2019 года между ООО «Первый завод» и Министерством энергетики Российской Федерации было заключено соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. Согласно ему, предприятие в Калужской области реализует инвестиционный проект по реконструкции и строительству производственных объектов по получению бензина и дизеля класса Евро 5. При этом объем вложенных средств должен составить 30 миллиардов рублей.

Но поселковая управа ГП «Поселок Товарково», которую возглавлял еще в марте 2022 года Николай Новиков, отказала в выдаче разрешения на расширение строительства ООО «Первый завод».

Это решение для Николая Николаевича, кстати, стало, наверное, самым глобальным за короткий срок пребывания на своем посту. Впрочем, поруководил он исполнительным органом всего-то меньше пяти месяцев и подал в отставку уже в июне. Интересна реакция самих местных жителей, которые узнали такую неожиданную новость

- Мы его даже в лицо не запомнили, а уже в отставку подал. Видимо, работать заставили. Что ж это за захолустье, что нет приличного человека его возглавить. Что ни претендент, то уголовное дело, что ни бюджет, то ни на что нет средств,- такие слова писали жители Товарково в социальных сетях 27 июня.

Мусорный вопрос

Вопрос по бюджету, конечно, один из главных для любого муниципального образования.. Он как раз и складывается из налогов. Это основная его часть. А ООО «Первый завод» - крупнейший налогоплательщик. И при этом местная власть под различными предлогами не дает развиваться этому якорному для данной территории предприятию. Парадокс.

Но лучше, наверное, сидеть в грязи, чем развивать какое-то производство. Мусорный вопрос вообще стал в 2022 году одним из главных в Товарково.

- Уважаемые, чиновники! Вам мало средств поступает от и так завышенных тарифов по ЖКХ или у нас, как в бактериологической лаборатории, выводят очередной свинячий штамм новой болезни?! Кстати, рядом детская площадка и жилые дома, если что! Обратите ваше внимание! А то, может, вам некогда вести контроль, подсчитывая материальные поступления от жильцов? Так мы поможем вам быть в курсе происходящего бедлама, - написал в социальных сетях один из местных жителей.

Поселок и прилегающие территории тогда превратились в одну большую помойку, что видно по многочисленным фотографиям. И ведь не смущало местные власти несколько месяцев, что все это безобразие располагалось в двух шагах от детских площадок и домов. А вот расширение ООО «Первый завод» товарковских слуг народа - чиновников взбудоражило.

- Одни не выполняют свою работу, другие их прикрывают. А то, что рядом дети гуляют и люди живут им неважно, - продолжали возмущаться местные жители.

Уголовная угроза

Видимо, от такого недовольства и подал в отставку Николай Новиков. Только вот освобождение своего поста не освободило бывшего главу поселковой управы от ответственности.

ООО «Первый завод» обратился за защитой прав к прокурору Калужской области Константину Жилякову.

Так, представители предприятия считают, что возглавляемый Николаем Новиковым орган местного самоуправления поселковая управа ГП «Поселок Товарково» - «не оказал государственную услугу по выдаче разрешения на строительство, не провел проверку наличия необходимых документов и соответствия проектной документации требованиям к строительству, не выдал разрешения на строительство или отказал в выдаче такого разрешения, формально запросил документы».

Руководство предприятия просит прокуратуру «провести проверку и принять меры в отношении виновных лиц в совершении требований градостроительного законодательства и при наличии признаков уголовно наказуемого деяния, привлечь виновных к уголовной ответственности.

Так что для экс-главы поселковой управы дело пахнет также дурно, как и процветающие по всему Товарково помойки.

После ухода Новикова со своего поста временно исполняющим обязанности главы управы стала Анна Митина.

Серый кардинал и суд

Сами же местные жители в социальных сетях больше жалуются не на Новикова.

- Местная власть во главе с Колоколовой надежды не оправдала. После многочисленных письменных, телефонных к вам обращений, опять пользуемся социальными сетями, - написал один из местных жителей. - Оговорюсь сразу: обращение к вам, а не к импресарио Перминовой. Пора уже действующего от вашего имени организатора зрелищных мероприятий поменять. И не надо парировать, бардак во всем районе. Мы жители Товарково, и интересует нас вывоз мусора из нашего поселка. Да, тендеры, аукционы, торги по вывозу мусора надежд не оправдали. Одним словом, району с перевозчиком не повезло, но посмотрите, какой бардак творится возле контейнеров у вас под носом, это уже зона ответственности ваша. Свалки проторговать и вывести должны уже вы. Или денег в бюджете Товарково не хватает? Как так? Так, будучи еще кандидатами в депутаты, экологи – фронтовики призывали их выбрать, тогда станет чисто. Навели порядок? Абсолютно все загажено хламом, который не вывозится! Что творится около мусорных баков? Это уже ваша ответственность. Это же катастрофическая антисанитария. Неужели вам самой нравится жить в такой обстановке?!

И таких обращений к Колоколовой, а также к местной управе множество. Под каждым из них десятки комментариев. Видимо, их больше волнует помойка, которую уже сделали из поселка, а не расширение «Первого Завода».

Меж тем, свалок возле контейнерных площадок меньше не становится, зловонный запах усиливается .

Разрешения на расширение производства главного налогоплательщика района также никто не выдает.

Зато в крупнейший завод в районе местная власть схватилась зубами, ставя в вину якобы отсутствие необходимых экологических заключений и разрешений. Хотя в целях реализации данного проекта, «Первым Заводом» проведены все необходимые и установленные законом изыскания, подготовлена проектная документация, получены положительные заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня, начаты подготовительные работы к строительству объекта, осуществлены заказы технологического оборудования. Безопасность здоровья для жителей близлежащих поселков гарантирована. Может быть, им и не надо в бюджет лишних поступлений. Нет денег - нет спроса от населения. А может, не понравилось, что ООО «Первый завод» успешно функционирует на территории поселка Товарково Дзержинского района вот уже 10 лет. И при этом только за 2020-2021 годы предприятие уплатило налогов и сборов на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

Да и местные жители получили работу с хорошим достатком. Наверное, и это тоже плохо.

В 2022 году, когда многие калужские компании находились в простое, предприятие решило увеличить свои мощности. Планировалось строительство нового комплекса приема сырья и отгрузки нефтепродуктов. А это еще 700 рабочих мест. И новые сотни миллионов налоговых поступлений каждый год.

«Первый завод» нечасто обсуждается в социальных сетях. При этом местная власть Товарково даже нормально ответить своим жителям в пабликах не может, как это делают разного рода ведомства, министерства, районная власть Калужской области.

Но работать вскоре придется. Отложенное заседание Арбитражного суда по иску ООО «Первый завод» к поселковой управе ГП «Поселок Товарково» назначено на 13 сентября 2022 года.

Кстати, платить за судебные издержки также будет бюджет муниципалитета, то есть налогоплательщики поселка Товарково.

Как нам пояснили руководители ООО «Первый завод», предприятие не борется с местной властью, а действует в рамках законодательства Российской Федерации.

Вместо получения новых налоговых поступлений и создания рабочих мест, поселковая управа вгоняет Товарково в очередные долги, которые растут, как мусорные кучи на этой территории.



Фото: ВК группа «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН ONLINE | Товарково/ Кондрово»

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