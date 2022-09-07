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ВТБ предлагает разработать специальный вклад для льготников

Опубликовано: 07.09.2022 11:00 0 234
ВТБ предлагает разработать специальный вклад для льготников

ВТБ предлагает рассмотреть вопрос о запуске специальных условий по сберегательным продуктам для многодетных семей и незащищенных слоев населения. Размер надбавки к ставке по вкладу может определяться в зависимости от текущей экономической ситуации и уровня ключевой ставки ЦБ РФ. Со своей стороны, ВТБ готов запустить подобный вклад в случае принятия соответствующих решений со стороны регулятора.

На сегодняшний день, согласно правилам ЦБ РФ, российские банки не могут предлагать особые условия размещения средств, основываясь на социальном статусе клиента. Поэтому кредитные организации ограничиваются для своих потенциальных вкладчиков временными сезонными акциями.

По оценке ВТБ, социально незащищенным российским семьям необходим долгосрочный рублевый депозит с возможностью гибкого управления средствами и повышенной ставкой. Дополнительная доходность по подобным вкладам, которая будет выделять их из стандартной банковской линейки, может определяться государством в зависимости от текущей ключевой ставки и объема бюджетной поддержки. Чем выше ключевая ставка и в целом доходность по депозитам на рынке, тем выше может быть уровень надбавки к такому вкладу.

Чтобы обеспечить повышенную доходность по специальным вкладам, ВТБ предлагает разработать систему субсидирования ставки со стороны государства и определить категории населения, которые смогут воспользоваться льготными условиями. Кроме того, нужно будет сформировать специальные требования по обязательным отчислениям в рамках таких продуктов.

«Сегодня нормативная база не позволяет банкам формировать вклады с особыми условиями для льготных категорий населения, хотя для них дополнительная доходность особенно важна как инструмент укрепления материального положения и защиты от инфляции. Например, в многодетных семьях нагрузка на семейный бюджет увеличивается с появлением каждого ребенка – родители тратят деньги на развитие детей, их образование, покупку одежды, отдых. Банки обладают развитой системой депозитных продуктов и могли бы разработать для них спецусловия, которые окажут дополнительную поддержку таким клиентам. Мы считаем это важнейшей социальной задачей на данном этапе и готовы в том числе направить на подобные проекты наши собственные средства, если регулятор даст «зеленый свет» на их разработку», – заявил в рамках ВЭФ-2022 заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. 

 

 

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Опубликовано: 07.09.2022 11:00 0 234
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