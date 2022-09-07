Белорусская мебель «Пинскдрев» возвращается в Калугу в новом формате

Живете в Калуге и ни разу не были в мебельном салоне с особенной атмосферой? Салоне, в котором будет удобно рассмотреть каждую деталь, и понять, насколько она впишется в ваш интерьер. Теперь у вас есть отличный повод его посетить!

Мы открываем свой 1-й фирменный салон в вашем городе, который станет 68-м по России. Он займет целый этаж площадью 270 м², чтобы наши клиенты из многообразия товаров смогли выбрать то, что действительно придется им по вкусу.

«Пинскдрев» — это сеть салонов для тех, кто давно искал функциональную мебель с неповторимым дизайном. Здесь покупателей встретит большой ассортимент качественной, безопасной и экологичной мебели, которая наверняка понравится тем, кто не представляет свою повседневную жизнь без эстетического удовольствия, изящества и максимального комфорта.

«Пинскдрев» — белорусская мебельная компания с давними традициями. Мебель под брендом холдинга «Пинскдрев» за 142 года существования стала известной во многих странах мира благодаря своему неповторимому характеру. Мебель сети уникальна и по своему происхождению: она создается по оригинальным проектам. «Пинскдрев» строга к качеству, внимательна к деталям, и неизменна в традициях производства.

В наших салонах насчитывается более 100 коллекций корпусной и 150 коллекций мягкой мебели, исполненной в разных стилях: от классического до модерна. Оригинальная, дизайнерская мебель сочетает в себе традиции и современность.

Каждый модуль проработан до мелочей в соответствии со стилем исполнения и собран по коллекциям.

«Пинскдрев» — искусство создавать уют!

Для нас открытие первого фирменного салона белорусской мебели «Пинскдрев» в Калуге - это не только большая ответственность, но и большой праздник. В честь него каждого гостя ждут скидки и угощения.

ОТКРЫТИЕ

10 сентября в 12:00 на улице Гагарина, 13.

Время работы салона: с 10 до 20 часов.

Телефон для справок: 8 (484) 233-32-41.

Сайт: kaluga.pinskdrev.ru

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