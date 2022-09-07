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Калуга не справилась с тестированием системы электронного голосования

Ирина Будникова
Опубликовано: 07.09.2022 09:30 3 423
Калуга не справилась с тестированием системы электронного голосования

Тестирование дистанционного электронного голосования (далее ДЭГ) во всех регионах прошло успешно, не справилась только Калуга. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщило издание «Коммерсантъ».

Члены теризбиркома обсудили результаты тестирования системы онлайн-голосования, организованной на федеральной платформе.

Напомним, в сентябре в Калуге будут проходить дополнительные выборы в городскую думу. Калужане смогут проголосовать онлайн.  

Кроме Калужской области, в этом году возможность проголосовать на выборах электронно в системе ДЭГ будет у жителей Калининградской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей, а также Москвы.

Но перед выборами систему онлайн-голосования протестировали.

В большинстве регионов голосовать будут три дня, а в Калужской и Томской областях — два. Для первых тестирование должно было проходить с 31 августа по 1 сентября, для последних — только 1 сентября.

В тренировке ДЭГ могли принять участие все избиратели, подавшие заявление об участии в настоящих выборах до 28 августа. Больше всего голосующих (более 48%) оказалось в Калуге.

Во всех регионах тестирование прошло штатно, а в Калуге произошел казус.

Как пишет Коммерсантъ, калужское тестирование должно было начаться 1 сентября с 8:00. Однако в Telegram-каналах появилась информация, что еще до официального старта тестирования на портале наблюдения за ДЭГ отобразились данные о двух проголосовавших.

Главный архитектор ДЭГ компании "Ростелеком" Юрий Сатиров пояснил, что эта ситуация возникла из-за переноса данных из рабочей базы ГАС «Выборы» в тестовую.

По словам Сатирова, в ходе автоматической загрузки данных началом голосования было обозначено не 1 сентября, а 30 августа (как в регионах, выбравших трехдневный формат выборов), из-за чего два избирателя и смогли проголосовать до начала тестирования.

При этом в Томске, где тренировка тоже запускалась на сутки позже, все прошло штатно.

Юрий Сатиров заверил, что на настоящих выборах подобная ситуация не повторится, потому что там будут использоваться данные из основной базы ГАС «Выборы», которые многократно проверены.

 

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Ирина Будникова
Опубликовано: 07.09.2022 09:30 3 423
Тэги: выборы голосование онлайн
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