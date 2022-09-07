Владислав Шапша принял участие в заседании Президиума Госсовета по вопросам туризма

Во вторник, 6 сентября, во Владивостоке губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в расширенном заседании Президиума Государственного Совета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Встречу провел президент России Владимир Путин.

- Наряду с крупными проектами нужно уделить особое внимание и восстановлению национальных, региональных, местных туристических объектов и троп, подойти к этой работе комплексно, оснастив такие пешие маршруты необходимой инфраструктурой: местами отдыха, прокатом инвентаря, центрами гостеприимства, - заявил президент. - Подчеркну, что этот вид туризма – а нам предстоит обустроить около тысячи троп – самый доступный для граждан и, добавлю, крайне востребованный.

В ходе заседания обсуждались предлагаемые меры господдержки проектов в области импортозамещения производства туристического оборудования и транспорта: автобусов, плавсредств, мотовездеходов, а также отечественных канатных дорог.

Накануне члены совещания рассматривали озвученные вопросы на семинаре, который традиционно проходил перед заседанием Президиума Госсовета. Владислав Шапша работал на семинаре в группе по созданию туристических территорий и обеспечения их необходимой инфраструктурой.

- Одно из предложений на заседании Президиума Госсовета касалось развития туризма в малых городах с богатой историей, сельского туризма, - рассказал губернатор. - Во время рабочих поездок по региону с главами администраций районов и городов обязательно обсуждаю эту тему. Богатейшая история, красивая природа, интересные проекты, в том числе в сфере АПК. Все это имеет огромный потенциал. И наша задача – его реализовать.

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