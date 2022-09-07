Калужским школьникам вручили паспорта

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова вручили паспорта граждан России 18 юным калужанам.

Торжественная церемония прошла в музее космонавтики и была приурочена ко Дню полётов над землей: 6 сентября 1783 года братья Монгольфье совершили первый междугородний перелет на воздушном шаре из Парижа в Лилль.

- Музей космонавтики для торжественной церемонии мы выбрали не случайно, 17 сентября исполняется 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, написавшего на Калужской земле свои главные труды, на много лет опередившие время, – рассказал Юрий Моисеев. – К тому же сегодня отмечается международный день полётов. У наших молодых, перспективных ребят впереди большой путь. Хотелось бы, чтобы сегодня они почувствовали свои силы, поверили в себя и шли вперед к новым свершениям на благо Калуги и всей нашей страны.

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