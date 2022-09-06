В Калужской области переименовали министерство культуры

Во вторник, 6 сентября, правительство Калужской области опубликовало постановление №666, которым региональное министерство культуры переименовано в министерство культуры и туризма.

Этот документ губернатор Владислав Шапша подписал в конце прошлой недели.

Ранее за туризм в области отвечало министерство экономического развития и промышленности. От этой структуры минкульту переданы девять штатных единиц, среди которых один замминистра и два начальника отдела.

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