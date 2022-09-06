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ВТБ прогнозирует рост рынка розничного кредитования в 1,5 раза во втором полугодии

Опубликовано: 06.09.2022 11:46 0 131
ВТБ прогнозирует рост рынка розничного кредитования в 1,5 раза во втором полугодии

ВТБ фиксирует прирост продаж розничных кредитов пятый месяц подряд – в августе выдачи кредитов физлицам увеличились на 15%. За счет снизившихся ставок и действия госпрограмм банк ожидает резкого роста розничного рынка во втором полугодии, который может вырасти минимум в 1,5 раза по сравнению с первым. Об этом в рамках ВЭФ-2022 заявил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

 

Клиенты ВТБ оформили в августе более 147 тысяч розничных кредитов на 165 млрд рублей. По сравнению с июлем объем продаж увеличился на 15% и обновил рекордное после февраля значение этого года. Всего за 8 месяцев ВТБ выдал свыше 1 трлн рублей розничных кредитов.

 

Наибольший объем средств в августе заемщики ВТБ получили в рамках ипотечных программ. Клиенты заключили около 18 тысяч сделок на 84 млрд рублей, что по объему на 9% выше значений июля. В рамках госпрограмм банк выдал почти 41 млрд рублей ипотеки, по рыночным – 42 млрд. По итогам восьми месяцев объем продаж составил 130 тысяч кредитов на 593 млрд рублей. Ипотечный портфель ВТБ с начала года вырос на 10%, до 2,89 трлн рублей.

 

Продажи кредитов наличными по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тысяч на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до 50% своей платежной нагрузки. За первый месяц ей воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали свои кредиты на 6,8 млрд рублей.

 

В августе клиенты ВТБ увеличили спрос и на автокредиты – до 7,1 млрд рублей, что на 21% выше результата июля. Драйвером роста стало постепенное восстановление объема продаж новых авто, в основном за счет госпрограммы, по которой в банке сегодня выдается каждый четвертый автокредит. При этом на фоне продолжающегося дефицита новых транспортных средств и изменения их стоимости растут и продажи машин с пробегом. Если в начале года она не превышала 30%, то в августе на нее пришлось уже более 50% выдач. Всего за 8 месяцев года ВТБ провел более 31 тысячи сделок по автокредитованию на 40 млрд рублей.

 

«Рынок розничного кредитования растет уже пятый месяц подряд. За июль-август мы выдали больше 300 млрд рублей кредитов физлиц – на 12% больше, чем за весь второй квартал. В августе рост отмечен во всех сегментах, продажи обновили новый рекорд, уступив только февральским значениям, когда розничный сектор переживал неестественный ажиотаж. Подобная активность заемщиков объясняется снизившимся уровнем ставок по кредитам, а также продолжением госпрограмм по наиболее популярным продуктам – ипотеке и автокредитованию. С их помощью сейчас покупается каждая вторая квартира и каждый пятый автомобиль. Рассчитываем, что во втором полугодии продажи розничных кредитов вырастут минимум в 1,5 раза по сравнению с первым, и уже в следующем году мы сможем вернуться на траекторию уверенного роста всего рынка», – отметил Анатолий Печатников. 

 

 

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Опубликовано: 06.09.2022 11:46 0 131
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