В Калужской области 251 человек заболел коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксирован 251 новый случай коронавируса, сообщили во вторник, 6 сентября, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попал еще 30 человек. Выздоровели 329 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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