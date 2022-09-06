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ВТБ запустил трансграничные переводы в Китай

Опубликовано: 06.09.2022 10:18 0 202
ВТБ запустил трансграничные переводы в Китай

ВТБ первым из российских банков запускает денежные переводы в Китай в юанях. Новый сервис позволит отправлять деньги в КНР по банковским реквизитам и на первом этапе доступен для переводов в адрес юридических лиц.

Клиенты ВТБ смогут воспользоваться сервисом перевода средств в Китай через дистанционные каналы или в офисах банка.

Максимальная сумма одной операции в ВТБ Онлайн составляет 20 млн рублей (эквивалент в юанях), но не более 100 млн рублей в месяц. В офисах банка операцию можно провести безлимитно. Комиссия в обоих случаях составляет 1% от суммы перевода, максимум – 200 юаней.

Зачисление средств на счет получателя в Китае происходит в течение 5 дней. Трансграничные переводы доступны физическим лицам в пользу юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства.

Для осуществления перевода необходимо предварительно открыть текущий счет в китайских юанях, купив валюту в мобильном приложении или интернет-банке ВТБ Онлайн. Далее в разделе «Платежи» нужно выбрать операцию «В валюте за рубеж» и направление перевода, указать счет списания, ввести сумму и код банка, указать наименование получателя, счет получателя, адрес и осуществить перевод. Кроме того, клиенты могут открыть счет, пополнить его и перевести средства, обратившись непосредственно в офис банка.

«Новая реальность приводит к массовому отказу от использования доллара и евро в международных расчетах. Для эффективного использования национальных валют нам необходимо создавать и развивать альтернативные SWIFT системы платежей. Мы первым из российских банков устанавливаем сервис альтернативных трансграничных банковских переводов с Китаем и к следующему году планируем нарастить объем этих транзакций в пять раз. Появление системы переводов в юанях существенно упростит работу российских компаний и физлиц с китайскими партнерами, увеличит популярность юаня у нас в стране», – прокомментировал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ-2022.   

Ранее ВТБ запустил денежные переводы во Вьетнам и страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан. Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных валютах на счета как физических, так и юридических лиц. С момента запуска сервиса в июне клиенты совершили более 10 тысяч транзакций на общую сумму около 3,5 млрд рублей. По сравнению прошлым годом количество и объем денежных переводов в эти страны увеличился в несколько десятков раз. По прогнозам банка, до конца года ежедневный объем операций вырастет в пять раз от текущего уровня и достигнет 1 млрд рублей.

Кроме того, уже в третьем квартале клиенты ВТБ смогут мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в Абхазии, Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Для этого пользователю ВТБ Онлайн будет достаточно указать номер карты и ФИО получателя платежа, не тратя время на заполнение полных реквизитов счета.

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Опубликовано: 06.09.2022 10:18 0 202
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