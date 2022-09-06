Владислав Шапша встретился с калужским мальчиком, представившим социальный проект во Владивостоке

Во вторник, 6 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша продолжает работу на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Там глава региона встретился с калужским школьником Тимуром Василевским, который создал чат-бот для телеграма «Открываем Калугу вместе». Сервис предназначен для туристов, которые хотят посетить Калужскую область.

- Наш земляк стал одним из 10 финалистов Всероссийского конкурса детских социальных проектов «Мой первый бизнес», за победу в котором боролись 1500 школьников со всей страны, - рассказал глава региона. - В качестве приза - поездка во Владивосток на Восточный экономический форум.

По словам Владислава Шапши, молодежная секция «ВЭФ.Юниор» объединила активных и талантливых старшеклассников со всей страны.

- У ребят большая программа, - рассказал губернатор. - Туризм, экология, молодежное предпринимательство. Желаю Тимуру удачи. И спасибо за помощь в продвижении нашей родной Калужской области! Открываем Калугу вместе!

Ранее мы публиковали интервью с Тимуром Василевским.

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