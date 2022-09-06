Главная Новости Общество
Бренд года-2022. Голосование Афиша История Калуги Статьи

6 сентября в Калуге установили памятник Святославу Федорову

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 06.09.2022 07:50 0 360
6 сентября в Калуге установили памятник Святославу Федорову

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 6 сентября.

1862 - в Москве родился Сергей Александрович Нилус (6.09(25.08).1862 -14.01.1929). Прозаик, публицист, потомственный дворянин. Дед писателя, Петр Богданович Нилус, генерал-майор, участвовал в Отечественной войне 1812 года. Отец, Александр Петрович Нилус, титулярный советник, бывший старший чиновник особых поручений при Калужском гражданском губернаторе Н.М. Смирнове. Мать - Наталья Дмитриевна Карпова, кузина русского писателя И.С. Тургенева. С 1909 года Нилус стал летописцем жизни Оптиной Пустыни, в своих книгах исследовал неизвестные пласты духовной жизни Святой Руси и всего православного мира. Умер 14 января 1929 года в селе Крутец Владимирской губернии. Имя подвижника благочестия только в последние десятилетия вышло из небытия. Литературная премия имени С.А. Нилуса учреждена в Санкт-Петербурге.

1922«Коммуна», №200, сообщила о работе в губархиве по систематизации старых фондов документов: «архив нотариального отдела уже разобран и выдаются всякого рода справки, необходимые как учреждениям, так и просителям. Постепенно будут разобраны архивы и других учреждений. Всей работой в губархиве руководит известный в Калуге педагог-историк т. Малинин». (Из публикаций Ю.Сухоцкого)

2013 – перед зданием Калужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» состоялось открытие памятника Святославу Николаевичу Федорову (1927 – 2000). Автор работы: калужский скульптор Светлана Фарниева.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 06.09.2022 07:50 0 360
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Все опросы
Новости партнеров
Что предлагают современные мувинговые компании
Механизированные методы штукатурки и стяжки на службе строителей
Что вы выберете - обменный пункт или уличного менялу

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru