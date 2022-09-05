Владислав Шапша рассказал о подготовке к заседанию Президиума Госсовета

Как мы уже рассказывали, губернатор Калужской области Владислав Шапша улетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Также он примет участие в заседании Президиума Госсовета, которое будет посвящено стратегии развития туризма в регионах страны. Об этом Шапша подробнее рассказал на своих страницах в социальных сетях.

- Президент России Владимир Путин поставил задачу развивать внутренний туризм, в том числе за счет предоставления льгот инфраструктурным проектам, - отметил губернатор. - На семинаре-совещании работаю в группе по созданию туристических территорий и обеспечения их необходимой инфраструктурой.

По его словам, у Калужской области успешный опыт создания Особых экономических зон.

- Для инвесторов региональным законодательством предусмотрены меры поддержки, налоговые льготы, - подчеркнул губернатор Калужской области. - Площадки обеспечены необходимой инфраструктурой. Обсудили, как подобную практику перенести на особые туристические территории. Создание благоприятного климата для ведения бизнеса в них значительно повысит их инвестиционную привлекательность.

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