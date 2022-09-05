Правобережью Калуги исполнилось 40 лет

Первый многоквартирный дом в новом микрорайоне был сдан осенью 1982 года.

За прошедшие 40 лет Правобережье превратилось в один из крупнейших микрорайонов города, появились новые жилые комплексы, скверы, социальные и спортивные объекты. Ведётся строительство кампуса МГТУ имени Баумана и поликлиники.

Юбилей отметили праздничными гуляниями в сквере Матери, гостей и жителей Правобережья ждали ярмарка, аттракционы, мастер-классы, праздничный концерт и фейерверк.

Поздравил жителей микрорайона Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

- 40 лет для истории не так много, но посмотрите, сколько сделано на Правом берегу за эти годы. Район растёт, развивается, построено много новых школ и детсадов, скоро появится поликлиника. То, что сегодня среди нас так много детей, доказывает, что будущее нашего города связано с Правобережьем. Успехов и счастья вам, правобережцы! – сказал Юрий Моисеев.

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