В Калужской области клещи за неделю укусили 110 человек

За неделю, с 29 августа по 4 сентября, в Калужской области 110 человек обратились к врачам по поводу укусов клещами. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди пострадавших было 25 детей.

В нынешнем году в лабораториях проверено 2849 клещей. Боррелиоз выявлен в 16,8% случаев.

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