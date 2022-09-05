В Калуге стартовал кибертурнир среди слабослышащих

Впервые подобные состязания в нашем городе прошли в 2021 году. С идеей выступила член молодёжной Палаты при Городской Думе Татьяна Корнеева. Её проект «Киберспортивный турнир среди глухих» выиграл в номинации «Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни» областного молодежного образовательного форуму «Новый формат». Помощь в организации турнира оказали депутаты Городской Думы

3 сентября в Калуге стартовал 2-й киберспортивный турнир среди глухих и слабослышащих. Киберспортсменам из Калуги, Брянска, Тулы и Малоярославца предстояло померяться силами в FIFA 2022 на Sony PlayStation 4.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев приветствовал участников турнира и пожелал им удачного выступления.

- Организаторы потрудились на славу, замечательно, что у нас есть инициативные молодые люди, готовые трудиться ради благой цели, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Очень важно чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья не замыкалась в себе, не оставались один на один со своими трудностями. Подобные турниры способствуют социализации, участники могут пообщаться, получить позитивные эмоции, встретить новых друзей и хорошо провести время. Надеюсь, такие соревнования станут в нашем городе доброй традицией.

Глава городского самоуправления поблагодарил организаторов турнира и вручил им благодарственные письма. Победителей и участников состязаний ждали медали, призы и подарки.

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