Для съемок в кино в Калуге ищут пышногрудых девушек и байкеров
В группе «Съемки фильмов в г.Калуга» в социальных сетях появилось объявление о поиске актеров.
Массовка понадобится уже в понедельник, 5 сентября.
Так, ищут двух стройных девушек с грудью «3-4 размера» и 2-3 байкеров. Возраст будущих актеров от 20 до 40 лет.
Также нужны танцоры.
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