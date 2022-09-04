Для съемок в кино в Калуге ищут пышногрудых девушек и байкеров

В группе «Съемки фильмов в г.Калуга» в социальных сетях появилось объявление о поиске актеров.

Массовка понадобится уже в понедельник, 5 сентября.

Так, ищут двух стройных девушек с грудью «3-4 размера» и 2-3 байкеров. Возраст будущих актеров от 20 до 40 лет.

Также нужны танцоры.

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