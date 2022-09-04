В Калуге появились на свет Арефий, Клим и Есения
С 29 августа по 3 сентября управлением ЗАГС города Калуги было зарегистрировано рождение 73 малышей - 34 девочки и 39 мальчиков.
В нашем городе появились Мирослав, Арефий, Алисия, Ростислав, Клим, Есения.
За этот же период времени в управлении соединила свои судьбы 71 пара новобрачных.
С начала года управление составило 2715 записей актов о рождении и 1895 о заключении брака.
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