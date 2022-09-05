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5 сентября в Калуге начала действовать женская Учительская семинария

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 05.09.2022 07:50 0 292
5 сентября в Калуге начала действовать женская Учительская семинария

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 5 сентября.

1747 - в Санкт-Петербурге родился Михаил Илларионович Кутузов (16(5).09.1747-16.04.1813). Светлейший князь, российский государственный и военный деятель, дипломат, полководец, генерал-фельдмаршал. За победу над французским авангардом И. Мюрата в Тарутинском сражении (18(6).10.1812) получил золотую шпагу с алмазами и лаврами. В Малоярославецком сражении (24(12).10.1812) Кутузов обеспечил стратегическую инициативу Русской армии, заставив повернуть армию Наполеона на разоренную Смоленскую дорогу. Память о выдающемся фельдмаршале осталась на Калужской земле. 15 сентября 2012 года в Полотняном Заводе установили Памятный знак, посвященный Михаилу Илларионовичу Кутузову и воинам русской славы. В дни ожесточенного сражения за Малоярославец в Полотняном Заводе размещалась штаб-квартира фельдмаршала. Захоронен в Казанском сборе Санкт-Петербурга.

1817 - в Санкт-Петербурге родился Алексей Константинович Толстой (5.09(24.08).1817-10.10(28.09).1875). Русский писатель, поэт, драматург, прозаик. В 1850 году находился в Калуге с ревизией сенатора Давыдова. Роман А.К. Толстого "Князь Серебряный" написан по мотивам калужских легенд.

5.09.(24.08).1826 – в Калуге открылся Золотаревский больничный Дом (ныне неврологическое отделение 4-й больницы).

1907 - основана Тарусская библиотека Московского Общества грамотности.

1909 -  Начала действовать женская Учительская семинария (ныне в этом здании школа №3) с действующей при ней начальной школой. С этого же дня вступила в должность директриса семинарии Ольга Михайловна Роппонет.

1911 – в Калуге было получено сообщение о покушении на председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина. В кафедральном соборе, с получением вести о кончине в Киеве П.А.Столыпина, прошла панихида по усопшему, перед началом которой законоучитель Николаевской гимназии протоирей И.Остроглазов произнес прощальную речь. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1951 – «Покупатели требуют

Многие жители Калуги топят печи углем. Но где купить колосники? В магазине «Росметизостроя» имеются в продаже колосники малых размеров, и они не годятся под уголь. Артель «Механотруд» имеет возможность поставлять нужные колосники торгующим организациям. Следует лишь заключить с артелью соответствующие договоры. Покупатели ждут нужные им колосники». (Из публикаций газеты «Знамя»)

Примечание: Колосник — элемент колосниковой решетки  в печи (иногда вся такая решётка) или агрегате для высокотемпературной обработки материала.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 05.09.2022 07:50 0 292
Тэги: история калуги
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