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4 сентября на калужан обрушилась холера

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 04.09.2022 07:50 0 553
4 сентября на калужан обрушилась холера

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 4 сентября.

4.09(24.08).1776 – издан Указ императрицы Екатерины II от 24 августа 1776 года об учреждении Калужского наместничества, объединившего уезды: Калужский, Тарусский, Малоярославецкий, Воротынский, Мосальский, Серпейский, Мещовский, Козельский, Перемышльский, Лихвинский, Одоевский. Наместничество образовано из юго-западных земель Московской губернии, составлявших с 1719 года Калужскую провинцию. На должность государева наместника калужского был назначен граф, сенатор, генерал-аншеф Михаил Никитич Кречетников (1729-1793), исполнял обязанности губернатора с 1776 по 1793 год. Торжественное открытие вновь учрежденной губернии состоялось 26(15) января 1777 года. В 1785 году было издано «Топографическое описание Калужского наместничества», представляющее экономико-географическое описание территории. По Указу Павла I от 23(12) октября 1796 года «О новом разделении государства на губернии» Калужское наместничество было преобразовано в Калужскую губернию. К началу 1917 года губерния включала 11 уездов со 198 волостями, 14 городов и 11 681 поселение.

4.09(24.08).1776 – по Указу Екатерины II Мещовск и Перемышль были причислены к Калужскому наместничеству в качестве уездных городов. В описании наместничества (1785) сказано: жителей в Мещовске 1608 душ, в Перемышле - 1389.

Газета «Калужские губернские ведомости» за 4 сентября 1871 г. сообщала, что за неделю, с 25 августа по 1 сентября, в губернии заболело холерой 3620 человек, умерло 1615.

1912 - в селе Тимашево Боровского уезда открылась земская общественная библиотека.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 04.09.2022 07:50 0 553
Тэги: история калуги
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