В Калужской области чиновники выплатили 50 тысяч рублей ребенку, получившему травму на детской площадке
Администрация Хвастовичского района по решению суда выплатила 50 тысяч рублей девочке, которая получила травмы на детской площадке. В пятницу, 2 сентября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Ребенок повредил ногу, качаясь на качелях.
Проверка показала, что причиной происшествия стало плохое состояние качелей.
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