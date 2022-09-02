В Калуге на территории детской больницы пройдет благотворительная акция
В понедельник, 5 сентября, на территории Детской городской больницы будет дан старт благотворительной акции по высадке зеленых насаждений «Время помогать больничным детям», об этом сообщает областной молодежный центр.
Калужан приглашают поучаствовать в высадке туй, покраске лавочек и благоустройстве детской площадки на территории больницы. Акция продлится два дня.
В понедельник, 5 сентября, всех желающих приглашают с 10 до 11:30 по адресу: город Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 11.
Будет дан официальный старт мероприятию, участники приступят к работам по посадке деревьев.
А во вторник, 6 сентября, там же пройдет завершающий этап работ по благоустройству, на территорию городской детской больницы всех приглашают к 15.00.
Волонтеры обеспечат инвентарем всех желающих, но просят, по возможности, приносить свой.
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