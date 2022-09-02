Владислав Шапша поздравил МРНЦ им. А.Ф. Цыба с 60-летием

В пятницу, 2 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша в Обнинске принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Медицинский радиологический научный центр был открыт в 1962 году для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области медицинской радиологии. С 2014 года вместе со смежными столичными научно-исследовательскими центрами МРНЦ вошёл в состав «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» Минздрава России.

За 60 лет работы ученые центра внесли большой вклад как в развитие клинической практики, так и в изучение и формирование фундаментальных закономерностей экспериментальной медицины.

Владислав Шапша, поздравляя коллектив, отметил, что для Калужской области и для России в целом МРНЦ им. А.Ф. Цыба – не просто история труда, таланта и поиска, а история успеха.

Глава региона выразил уверенность в том, что благодаря их открытиям и таланту будут спасены жизни и сохранено здоровье многих и многих людей.

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