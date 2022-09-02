Фестиваль «Калуга. Улица. Еда.»: вкусно и весело будет и малышам, и взрослым

Калуга. 2 сентября. Самый вкусный фестиваль «Калуга. Улица. Еда.» приготовил для гостей не только отменные блюда, но и много весёлых сюрпризов. Три дня с 9 по 11 сентября, в центре города на улице Кропоткина калужане смогут интересно провести время с семьёй и друзьями. Сделать роскошные снимки в тематических фотозонах или в фотобудке. Насладиться новинками авторской кухни, услышать полюбившихся и открыть для себя новых музыкальных исполнителей. Пройти мастер-классы, спеть на квартирнике под гитару, станцевать на дискотеке. Организатор мероприятия: Агентство развития бизнеса (центр «Мой бизнес») при поддержке управления туризма Калужской области.

Фестиваль откроется 9 сентября в 10.00, а в обед гостей будет ждать «Гагаринская уха» от спецпроекта «Смоленская кулинария». Известная кулинарная актриса Натали Космачёва готовит блюда по старинным рецептам. Попробовать уху из осетра можно будет только в день открытия фестиваля.

А вдохновлять гостей во время трапезы будут вокальные и танцевальные коллективы.

Специальный гость – виртуозный саксофонист Тимур Абдурахманов (Ti-sax) заставит вас на время забыть обо всём и погрузиться в волшебный мир известных музыкальных произведений в авторской лаунж обработке.

После музыкального дзена приглашаем вас подвигаться. На нужную волну настроят танцевальные калужские коллективы. В этот день вы научитесь танцевать Бачату! Зажигательные красотки из Bachata club покажут, как это делать и сами выступят перед гостями.

Следующий музыкальный сюрприз – выступление известного аккордеониста Павла Гречишникова! Инструмент в его руках, буквально, поёт! Прекрасная музыка в звучании аккордеона Павла открывает человеческое сердце, несёт доброту и ощущение праздника!

Вы ещё не успеете прийти в себя от выступления Павла, когда на сцену выйдут блистательные музыканты Семён Балан и Антон Лавров – уникальный калужский дуэт флейты и классической гитары. Программа артистов включает себя музыку из фильмов и хиты известных западных и отечественных исполнителей. Главная особенность дуэта – его звучание, ведь солисту – флейте аккомпанирует гитара с нейлоновыми струнами!

День открытия фестиваля для участников «Калуга. Улица. Еда.» будет самый важный. В 18.00 экспертное жюри назовёт самых вкусных из них. Безусловно, собственное мнение о блюдах составит каждый посетитель. Если его предпочтения не совпадут с мнением жюри, то можно поддержать полюбившихся участников вниманием и громкими аплодисментами. Приятный сюрприз – оценить блюда-победители можно будет все три дня работы мероприятия.

После насыщенной программы первого дня с 19.00 до 22.00 гостей ждут на вкусную вечеринку под звёздным небом Калуги от резидентов REVOLD PROJECT: DIMA KIRIN, ROMA EVSTIGNEEV, DENIS KIRIN. Проведите вечер весело под заводные сеты известных диджеев!

10 сентября, перекусив в тени калужских лип, ценители необычных сувениров и эксклюзивных вещей смогут пополнить свои коллекции. Организаторы фестиваля «Калуга. Улица. Еда.» приглашают на ярмарку «ХЕНД МЕЙД ПАТИ» в центре сквера Ленина.

Посетителям предложат изделия ручной работы: значки, брошки, открытки, аксессуары, одежду для детей, ароматы для дома, мыло, бижутерию, керамику, посуду, украшения для дома, корзины и сумки, шопперы, пряники, предметы декора из дерева, изделия из кожи, ароматические и медовые свечи, бальзамы, тетради, блокноты и даже книги! «ХЕНД МЕЙД ПАТИ», будет радовать гостей целых два дня!

На сцене для калужан предусмотрена танцевально-развлекательная программа. Кто не успеет в пятницу, сможет услышать в этот день виртуозного саксофониста Тимура Абдурахманова (Ti-sax). Следующая часть – выступление танцоров DANCE RUSH studio. После – зажигательный общий танец со зрителями.

Не уставайте, ведь впереди – выступление группы Costa Dorada band! В переводе Costa Dorada означает «Золотой берег». Ребята играют музыку, которая передаёт атмосферу морского пейзажа. Каждый концерт – ещё один летний отпуск в жарких странах. В программе мы услышим любимые хиты джаза, рок-н-ролла и поп-рока в исполнении женского вокала и акустической гитары.

Любителей электронной танцевальной музыки ждёт сюрприз. Для вас будут играть талантливые калужские ребята «МНЕ43 и АННА». Их выступление плавно перетечёт в вечеринку, на которой к ним присоединятся DIMA KIRIN, ROMA EVSTIGNEEV, DENIS KIRIN.

Этот день будет не только вкусным, но и полезным на новые знания. Гости смогут принять участие в «НЕСКУЧНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ПРОГУЛКЕ» с экскурсоводом, радиоведущей и много-мамой Марией Дериновой (регистрация по ссылке: vk.com/gidpokalugemasha). Она же проведёт на сцене интерктив. Мария расскажет: какими вкусностями баловались наши купцы, что такое калужское тесто и где можно было рубить пряник топором. Вас ждут интересные рассказы, исторические факты – целый мешок любви к нашему городу.

Третий день праздника 11 сентября продолжим дегустировать вкусные и необычные блюда. В этот день калужан ждут и музыкальные сюрпризы. На сцене выступят уже знакомый аккордеонист Павел Гречишников и дуэт гитары и флейты Costa Dorada band.

Вечером берите свою гитару и к 18.00 бегите на Кропоткина. Здесь встретите единомышленников, которые любят и умеют красиво исполнять под гитару известные хиты и песни собственного сочинения. Вам запомнится этот вечер, ведь на время его звездой станете именно вы.

ВАЖНО! Все дни, пока взрослые будут вкусно проводить время, совсем ещё малышей будут развлекать аниматоры и атмосферные Пузаны, клоуны Кисель и сказочные персонажи Коржик и Карамелька.

Дети постарше смогут принять участие в мастер-классах от центра «Развитие», компании «Калужский пряник», мастерской «Серёна». Научиться жонглировать, расписывать вкусные пряники и много чему полезному и интересному. Кстати, на фестивале можно будет поиграть в спортивные и настольные игры, а также весело провести время в зоне деревянных игрушек «ФОФА».

Время работы фестиваля «Калуга. Улица. Еда.»: 9 сентября – с 10.00 до 22.00, 10 и 11 сентября – с 11.00 до 22.00.

Детская программа: 9 сентября – с 16.00 до 20.00, 10 сентября – с 12.00 до 19.00, 11 сентября – с 12.00 до 20.00.

Подробности о предстоящих событиях читайте на сайте: www.festkaluga.ru

Напомним, что фестиваль уличной еды состоится в нашем городе уже второй раз. Мероприятие входит в движение профессионалов и энтузиастов отрасли уличной еды Street Food Russia. 28 калужских и 6 приглашённых рестораторов из других регионов уже создают новинки для гостей фестиваля.

Партнёр фестиваля: Калужский филиал ПАО «Сбербанк России».

Партнёр музыкальной программы: ресторан «ПАБ 102».

Информационные партнёры: телерадиокомпания «Ника», издательский дом «Калужские губернские ведомости», агентство по развитию туризма Калужской области, Международный аэропорт «Калуга» имени К.Э. Циолковского, KLF Media.

Концепция площадки разработана бюро городских проектов «ТОЛК».

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