В Калуге 300 диких уток собрались на Пуховском пруду

В четверг, 1 сентября, на Пуховском пруду в Калуге местные жители могли наблюдать большое количество диких уток.

Фото опубликовал орнитолог, начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов регионального минприроды Юрий Галченков.

- Около 300 крякв собралось, - сообщил он. - У селезней начинают сереть бока и зеленеть головы. Скоро самцы и самки будут хорошо различимы.

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