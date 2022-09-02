В Калуге 300 диких уток собрались на Пуховском пруду
В четверг, 1 сентября, на Пуховском пруду в Калуге местные жители могли наблюдать большое количество диких уток.
Фото опубликовал орнитолог, начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов регионального минприроды Юрий Галченков.
- Около 300 крякв собралось, - сообщил он. - У селезней начинают сереть бока и зеленеть головы. Скоро самцы и самки будут хорошо различимы.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!