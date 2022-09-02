Жители Калужской области за лето увеличили траты на продукты на 38%
Жители Калужской области в августе по сравнению с маем стали тратить на продукты на 38% больше денег. Такие данные в пятницу, 2 сентября, опубликовало правительство региона.
Информация собрана из онлайн-касс.
Из-за сезона заготовок на 193% увеличился объем продаж сахара, на 128% - соли.
В то же время огурцов и помидоров летом покупали на 27,7% меньше.
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