Жители Калужской области за лето увеличили траты на продукты на 38%

Жители Калужской области в августе по сравнению с маем стали тратить на продукты на 38% больше денег. Такие данные в пятницу, 2 сентября, опубликовало правительство региона.

Информация собрана из онлайн-касс.

Из-за сезона заготовок на 193% увеличился объем продаж сахара, на 128% - соли.

В то же время огурцов и помидоров летом покупали на 27,7% меньше.

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