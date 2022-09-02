Шапша встретился с послом Беларуси
В четверг, 1 сентября, в Медыни после открытия школы, которую возводили белорусские строители, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым.
Главной темой стали перспективы сотрудничества нашего региона и соседнего государства.
- У нас уже есть хорошие примеры взаимодействия в машиностроении, агропромышленном комплексе, сфере информационных технологий, в образовании и науке, в области культуры и туризма, - отметил Владислав Шапша.
Губернатор обратил внимание на работу белорусских строителей, которые построили в нашем регионе более 30 многоквартирных домов, несколько детских садов и школ.
Также отмечен рост взаимного товарооборота. В этом году темпы его роста составили 25%.
- У нас есть все возможности, чтобы наша интеграция и совместная работа набирали обороты, создавались новые логистические цепочки, появлялись новые возможности, - считает Шапша. - Поэтому мы рассчитываем на то, что наша встреча даст новый импульс новым совместным проектам.
По словам белорусского посла, сотрудничество с Калужской областью уже перешагнуло среднестатистическую планку товарооборота с другими российскими субъектами. В числе перспективных направлений дальнейшего взаимодействия Дмитрий Крутой назвал проекты в сфере управления городским хозяйством, ЖКХ, переработки твёрдых коммунальных отходов, водоснабжения и водоотведения.
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