Шапша встретился с послом Беларуси

В четверг, 1 сентября, в Медыни после открытия школы, которую возводили белорусские строители, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым.

Главной темой стали перспективы сотрудничества нашего региона и соседнего государства.

- У нас уже есть хорошие примеры взаимодействия в машиностроении, агропромышленном комплексе, сфере информационных технологий, в образовании и науке, в области культуры и туризма, - отметил Владислав Шапша.

Губернатор обратил внимание на работу белорусских строителей, которые построили в нашем регионе более 30 многоквартирных домов, несколько детских садов и школ.

Также отмечен рост взаимного товарооборота. В этом году темпы его роста составили 25%.

- У нас есть все возможности, чтобы наша интеграция и совместная работа набирали обороты, создавались новые логистические цепочки, появлялись новые возможности, - считает Шапша. - Поэтому мы рассчитываем на то, что наша встреча даст новый импульс новым совместным проектам.

По словам белорусского посла, сотрудничество с Калужской областью уже перешагнуло среднестатистическую планку товарооборота с другими российскими субъектами. В числе перспективных направлений дальнейшего взаимодействия Дмитрий Крутой назвал проекты в сфере управления городским хозяйством, ЖКХ, переработки твёрдых коммунальных отходов, водоснабжения и водоотведения.

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