Главная Новости Общество
График отключения воды Бренд года-2022. Голосование День города. Афиша Афиша История Калуги Статьи

Шапша встретился с послом Беларуси

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 02.09.2022 08:30 0 172
Шапша встретился с послом Беларуси

В четверг, 1 сентября, в Медыни после открытия школы, которую возводили белорусские строители, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым.

Главной темой стали перспективы сотрудничества нашего региона и соседнего государства.

- У нас уже есть хорошие примеры взаимодействия в машиностроении, агропромышленном комплексе, сфере информационных технологий, в образовании и науке, в области культуры и туризма, - отметил Владислав Шапша.

Губернатор обратил внимание на работу белорусских строителей, которые построили в нашем регионе более 30 многоквартирных домов, несколько детских садов и школ. 

Также отмечен рост взаимного товарооборота. В этом году темпы его роста составили 25%. 

- У нас есть все возможности, чтобы наша интеграция и совместная работа набирали обороты, создавались новые логистические цепочки, появлялись новые возможности, - считает Шапша. - Поэтому мы рассчитываем на то, что наша встреча даст новый импульс новым совместным проектам.

По словам белорусского посла, сотрудничество с Калужской областью уже перешагнуло среднестатистическую планку товарооборота с другими российскими субъектами. В числе перспективных направлений дальнейшего взаимодействия Дмитрий Крутой назвал проекты в сфере управления городским хозяйством, ЖКХ, переработки твёрдых коммунальных отходов, водоснабжения и водоотведения.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 02.09.2022 08:30 0 172
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости партнеров
Яркие и впечатляющие фото Кубани
Банк «Открытие» подарил зелёные скверы в честь любимых учителей трем школам в Астрахани, Ярославле и Великих Луках
Банк «Открытие» добавил в «Бизнес-портал» единое окно для группы компаний

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru