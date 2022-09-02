В Калуге дом-музей Циолковского оставили закрытым до 9 сентября
В четверг, 1 сентября, в Калуге должен был открыться после недельной реставрации дом-музей Циолковского, однако этого не произошло.
Теперь дом обещают открыть для посетителей 9 сентября, сообщили утром в пятницу в музее космонавтики.
17 сентября исполнится 165 лет со дня рождения Циолковского.
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