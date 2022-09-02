В Калуге отметили День знаний

Депутаты Городской Думы в своих округах приняли участие в торжественных линейках, поздравили школьников, педагогов и родителей с Днём знаний и началом нового учебного года.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев напутствовал учеников 13-й школы:

- У первоклассников сегодня начинается новый, очень интересный этап в жизни, то же я могу сказать и выпускникам: вам предстоит сдать выпускные экзамены, выбрать профессию, а затем трудится, добиваться успехов и приносить пользу нашей стране. Педагогам я желаю сил и вдохновения. Ведь вы не только даёте нашим детям знания, но и участвуете в формировании их личности, помогаете выбрать верный жизненный путь.

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