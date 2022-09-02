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2 сентября в Калуге установили четверть паровоза

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 02.09.2022 07:50 2 397
2 сентября в Калуге установили четверть паровоза

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 2 сентября.

1951«Утро первого сентября

8 часов утра. Для советской детворы это необычное утро. 1 сентября – праздник школьников, начало их учебного года. По зеленой улице Пушкина спешат веселые оживленные девочки с портфелями и букетами цветов в руках. Они направляются к высокому светлому зданию 6-й средней женской школы. Просторный двор школы заполнен… Алые галстуки, белоснежные передники, загорелые лица и цветы, цветы! Сколько здесь радости, молодости, задора! У каждой девочки красный или голубой флажок с белым голубем – символом мира… Учениц и учителей поздравляет с началом учебного года директор школы товарищ Беляева». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1971 – вышел указ о награждении г. Калуги орденом Трудового Красного Знамени .

1971 - в рамках празднования 600-летия Калуги был открыт памятник Николаю Эрнестовичу Бауману, чье имя носит Московский государственный технический университет. Авторы: скульптор М. Н. Смирнов, архитектор П. Т. Перминов. В 2014 году памятник был перенесен на ул. Королева. Теперь он стоит во дворе технического университета. Бюст имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

1972 – открыт памятник в честь 100-летия Калужского железнодорожного узла на станции «Калуга-1». Памятник представляет собой четвертую часть паровоза Су-214-33.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 02.09.2022 07:50 2 397
Тэги: история калуги
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