Огурцы, водка и сосиски оказались в лидерах по росту цен в калужских магазинах
В четверг, 1 сентября, Калугастат опубликовал данные об изменении цен на некоторые продукты в магазинах калужской области в период с 22 по 29 августа.
Больше всего подорожали сосиски – на 10,5%. Глазированные конфеты прибавили в цене 8,9%, свежие огурцы – 6,7%, водка – 1,9%.
Снижаются цены на сезонные овощи. Морковь подешевела за семь дней на 12,1%, картошка – на 11,7%, лук – на 9,6%, капуста – на 9,4%, помидоры – на 9,1%, свекла – на 7,2%.
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